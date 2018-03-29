Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима

Никулинский суд Москвы вынес приговор так называемому "вору в законе" Шакро Молодому (Захарию Калашову) - криминальный авторитет получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

Его ближайший сподручный Итальянец (Андрей Кочуйков) – 8 лет 10 месяцев, передает РИА Новости.

Калашову и Кочуйкову вменялось вымогательство 8 млн рублей у владельца ресторана Elements Жанны Ким, возле которого 14 декабря 2015 года произошла перестрелка с двумя жертвами.

Кроме того, Шакро Молодой с подельниками вымогал 10 млн рублей у гендиректора ООО "Норднефтегаз" Льва Гарамова.

Ранее гособвинение запросило для Калашова десять лет колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей. В обвинительном заключении вор в законе назван "лидером российского криминального мира" и главой многоуровневой преступной структуры, которая приносила Шакро и его ближайшему окружению значительный доход за счет вымогательства и рейдерства.

Шакро Молодой был задержан летом 2016 года в Москве. После проведенных обысков в доме авторитета нашли два пистолета, гранату и крупную сумму денег.