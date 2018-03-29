"Уралкалий" выделил более 105 миллионов на строительство крытого ледового катка в Березниках

"Уралкалий" перечислил более 105 млн рублей по проекту софинансирования строительства крытого ледового катка в Березниках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Для города это будет первый крытый ледовый каток, предназначенный для массового круглогодичного катания на коньках, организации занятий детских секций хоккея и фигурного катания, проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований. Ледовая коробка катка имеет размеры 30 на 60 м. и соответствует параметрам Международной федерации хоккея на льду. Общая площадь объекта составляет 3 152 кв. м. Трибуны вмещают 300 человек.

"Для "Уралкалия" было важно принять участие в проекте по строительству ледовой арены в Березниках, так как компания уделяет особое внимание развитию спорта и поддержке здорового образа жизни. Уверена, что новый современный спортивный объект внесет существенный вклад в популяризацию спорта в городе и придаст дополнительный импульс развитию хоккея и фигурного катания", - прокомментировала инициативу директор по персоналу компании "Уралкалий" Ирина Константинова.

Работы по строительству катка начались в 2016 году, открытие запланировано на 2018 год.