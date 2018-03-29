Туроператоров решили привлечь за "миллионы китайцев", которые становятся мигрантами в РФ

Российских физических лиц и компании, приглашающие иностранцев на работу, учебу или просто погостить, обяжут следить, чтобы те не нарушили заявленной цели въезда и сроков пребывания в стране. В противном случае принимающей стороне грозит штраф. Новые правила прописаны в законопроектах Министерства внутренних дел РФ, которые ведомство по поручению президента внесло в Госдуму в феврале. Сегодня проект поправок прошел "нулевые чтения" в Общественной палате РФ. Дискуссия показала, что инициатива может оказаться бесполезной и даже опасной для туристического бизнеса, ведь зачастую приглашающая мигрантов организация не в силах повлиять на действия иностранцев, въехавших в страну с их помощью, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан и в статью 18.9 Административного кодекса поступили в Госдуму 13 февраля. Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала, что авторы законопроектов предлагают обязать приглашающих мигрантов лиц "обеспечивать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели и срока пребывания в стране", в противном случае им будет грозить штраф: для физических лиц 2-4 тыс. руб., для должностных лиц (организаций, которые ставят мигрантов на учет) 45-50 тыс. руб., для юридических от 400 до 500 тыс. руб.

"В целом мы поддерживаем идею повышения эффективности, однако мы отмечаем, что данные законопроекты нуждаются в значительной доработке", - сообщила модератор.

По мнению комиссии ОП РФ, приглашающая сторона должны лишь своевременно уведомлять соответствующие органы о возможном нарушении мигрантами целей въезда в Россию и сроков пребывания. А уже принятие мер - это задача уполномоченных органов, МИДа и МВД.

"Часто возникают ситуации, когда приглашающие организации, заведомо зная, что иностранный гражданин будет работать, приглашают их по туристической визе. Если ответственность приглашающей стороны будет понуждать контролировать соблюдение той цели, которую мигрант заявил при въезде, может быть, эти правонарушения сократятся", - пояснила заместитель начальника отдела управления по организации контрольно-надзорной деятельности Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Моркель.

За прошлый год количество правонарушений закона о правовом положении иностранных граждан достигло 136 тыс. Как правило, мигранты-туристы начинают работать в России, но это только наблюдения бывшего работника УФМС, официального подтверждения которым нет.

Идея законопроектов в том, что заинтересовать приглашающих поддерживать связь с мигрантами, которые прибыли в страну с их помощью. Такие организации должны позаботиться о том, чтобы цели и сроки въезда в РФ были соблюдены: предупредить иностранцев о скором отъезде, помочь купить обратные билеты, в случае чего - продлить визу.

Представители туристической отрасли сошлись на том, что инициатива важна, но как она будет работать на практике, непонятно.

Председатель туристической ассоциации "Мир без границ" Игорь Кузьмин признался, что не в курсе, нарушали ли когда-то его иностранные клиенты упомянутый закон.

"Сегодня нет никакой обратной связи. Я не исключаю, что мои туристы что-то нарушили, но я не знаю об этом, нет обратной информации. Я не могу представить, чтобы мне кто-то об этом сообщил. Как можно требовать от меня за что-то отвечать, когда не получаю обратной связи?" - спросил он.

По словам Кузьмина, цели въезда в Россию нарушают, как правило, китайцы, имеющие вид на жительство, или студенты. Причем "реальным" студентом при этом быть необязательно - за деньги якобы без труда можно достать справку из вуза, которая подтвердит обучение в нем.

Представитель МВД напомнила, что иностранные студенты, действительно, имеют право подрабатывать в свободное от учебы время, а также путешествовать, несмотря на то, что виза давалась на другие цели - обучение.

Эксперты по туризму также отметили, что нередко связь с иностранцами обрывается сразу после получения визы: последние бронируют жилье и обеспечивают свой досуг уже с другими фирмами. Проконтролировать этот процесс невозможно. То же самое касается и деловых поездок.

Представитель "Конфиденс Групп" рассказала, что в интересах недобросовестного мигранта не сообщать приглашающей стороне о своих планах.

"Мы опасаемся того, что законопроект примут, а в нем невозможно предусмотреть все моменты. И получится, что в какой-то момент принимающая сторона, которая фактически не может что-либо сделать, окажется под ударом. Это будет глобальный удар по бизнесу!" - добавила замдиректора "Конфиденс Групп" София Батура.

По ее словам, существует немало "левых" компаний, которые создаются ради того, чтобы пригласить в Россию "миллион китайцев", и никакие штрафы в 400 тыс. им не страшны, ведь они запросто откроют новую контору.

Коллеги подтвердили: создание турфирмы стоит 40 тыс. руб. в год (сюда входит регистрацию юридического лица и страхование) - это мизерная сумма по сравнению с возможной прибылью.

Без доказательства вины приглашающих лиц никаких санкций не будет, заверила представитель МВД. Если организация сделала все, чтобы иностранец выполнил условия нахождения в стране, но тот все равно нарушил правила, ответственность к ней применяться не будет.

Законопроект угрожает миграционной привлекательности нашей страны, заметил член экспертного совета союза "Международный альянс "Трудовая миграция" Николай Курдюмов.

"С одной стороны, необходимо поставить заслон нелегальной трудовой деятельности мигрантов, с другой, непродуманность механизмов приведет к проблеме миграционной непривлекательности нашей страны. А в национальной стратегии говорится, что необходимо повышать привлекательность. Сама идея правильная, но надо разбираться конкретно", - сказал Курдюмов.

Ольга Моркель заверила, что законопроекты прошли согласование с МИД и ФСБ. Дальнейший проект постановления Правительства, в котором будут прописаны требования для приглашающих лиц, также будет согласован с этими ведомствами.

Участники "нулевых чтений" сошлись во мнении, что с принятием законопроектов не стоит торопиться, необходимо проработать его детально.

"Мы подготовим рекомендации, направим их. Как я говорила, законопроект мы поддерживаем, но он требует доработок. Беру на себя обязательство: когда постановление будет размещено, мы проведем здесь слушания с МИД и МВД и детально обсудим каждый пункт", - резюмировала Елена Сутормина.