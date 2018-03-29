В Зауралье 17-летнего подростка будут судить за экстремизм

В Щучье будут судить 17-летнего экстремиста.

Установлено, что с июня 2016 года по сентябрь 2017 года он разместил на своей странице в соцсети фотографии, аудио и видео, содержащие в себе информацию, направленную на возбуждение ненависти, вражды либо розни по национальному расовому признаку в отношении кавказцев, евреев, азиатов и лиц негроидной расы, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Также с 3 на 4 ноября 2017 года подросток нарисовал баллончиком на нескольких зданиях надписи, содержащие признаки возбуждения ненависти, вражды и розни по национальному признаку.

Уголовное дело передано в суд.