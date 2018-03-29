Свердловский депутат предложил "чипировать трудовых мигрантов"

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов внёс предложение о чипировании трудовых мигрантов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На комитете Госдумы по развитию гражданского общества предложил ввести для трудовых мигрантов обязательную практику ношения браслета с чипом, содержащим информацию о сроках прибытия, а также иные необходимые данные. Это повысит эффективность контроля в этой сфере", - пишет Максим Иванов.

По его словам, это должно облегчить жизнь трудового мигранта.