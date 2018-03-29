В Кемерово найдены живыми три человека, о пропаже которых заявили их родные

Следствие нашло живыми трех человек, о пропаже которых родственники заявили после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

"В ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара", - сообщили Накануне.RU в СК РФ.

Напомним, во вторник в Следственном комитете РФ сообщили, что по заявлениям родственников пропавшими в результате пожара в кемеровском торговом центре числятся 67 человек.

28 марта в МЧС сообщали, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести в результате пожара в торговом центре в Кемерове, общее число жертв - 64 человека.

Ранее на сайте администрации Кемерова появился список, согласно которому без вести пропавшими на территории ТЦ числятся 38 человек.

До этого сообщалось, что родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести.