Разрешение на реконструкцию и снос ДК "Химмаш" в Екатеринбурге не выдавалось

Власти не давали разрешение на реконструкцию и снос ДК "Химмаш", об этом написал у себя на странице в Facebook депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

Депутат опубликовал документ, полученный от первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, в котором сообщается, что разрешение на строительство многоквартирных домов и реконструкцию дворца культуры "Химмаш" не выдавалось.

Аналогичным образом, владельцу здания - бизнес-центру AVS - не выдавался и градостроительный план земельного участка, на котором расположен ДК "Химмаш". Такой документ необходим при подготовке проекта и для выдачи разрешения на строительство или реконструкцию объекта.

Исходя из этого, Ивачев сделал вывод о том, что снос зданию ДК "Химмаш" в ближайшее время не угрожает.

"Будем следить за развитием событий и добиваться в конечном итоге передачи в той или иной форме этого здания на баланс областного или муниципального бюджета. Потому что это - единственный надежный способ сохранить социально-культурное назначение объекта", - пишет Ивачев.

Отметим, что инициативная группа, выступающая против сноса ДК "Химмаш", отправила в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей от неравнодушных горожан, а администрация города не может определить судьбу дворца культуры.