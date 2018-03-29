Силуанов назвал Улюкаева товарищем

Министр финансов России Антон Силуанов по-прежнему считает бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, своим товарищем.

"Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется", – сказал министр в программе Hard Day's Night на телеканале "Дождь".

Глава Минфина заявил, что Улюкаев для него остается товарищем даже после обвинительного приговора. Как сообщало Накануне.RU, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева суд приговорил в к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов руб. Он признанный виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Прокурор просил суд приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть". Его обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50%.