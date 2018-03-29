ФАС и Schlumberger согласовали основные условия продажи буровой компании "Евразия"

в этот день
29.03.18
15:03
В Екб.17:03
Дуров объяснил всемирный "обвал" Telegram отключением электричества
Сразу после выборов автомобилистов ждет рост цен на бензин
Автор закона о сохранении выборов мэра Екатеринбурга сам поддержал проект Куйвашева
Главное
СК: Три человека из 67 пропавших в кемеровском ТЦ найдены живыми

Тема дня
"Реваншисты от образования вступили в схватку с Васильевой" О новой редакции Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для средней школы, противостоянии бывшего и нынешнего министров образования РФ Андрея Фурсенко и Ольги Васильевой, а также о судьбе ЕГЭ и других реформ в интервью журналисту, соавтору проекта "Последний звонок" Константину Семину рассказал народный учитель Российской Федерации Сергей Рукшин. Накануне.RU публикует текст беседы.
28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Туристы не стоят вычета? Окупится ли система tax free в России Минпромторг начал прием заявок от магазинов на участие в пилотном проекте tax free, который будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. На первом этапе привлечь иностранных туристов возможностью возврата НДС смогут лишь 15 крупных торговых центров регионов. Однако уже в этом году географию проекта хотят расширить за счет городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
29.03.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"
"Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Шевченко показал видео с безусым Грудининым
"Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 473



Новости
29.03.2018 14:06 Мск (16:06 Екб)
экономика | В России
ФАС и Schlumberger согласовали основные условия продажи буровой компании "Евразия"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Буровая вышка (2017) | Фото: metaprom.ru

ФАС урегулировала с Schlumberger условия согласования сделки по покупке буровой компании "Евразия" (Eurasia Drilling Company), включая вопросы передачи российской стороне управления и контроля в случае санкций. Об этом рассказал замглавы регулятора Андрей Цыганов.

"В целом сделка готова к тому, чтобы вынести ее на заседание правкомиссии, когда оно состоится. Оно может предварительным, а может быть окончательным", - цитирует его слова "Интерфакс".

Напомним, ранее в ФАС было направлено ходатайство о покупке 16,1% "Евразии" от консорциума во главе с РФПИ. Schlumberger хочет купить 51% в Eurasia Drilling.

Ранее в Минприроды заявляли, что сделка с Schlumberger не может быть одобрена Правительством без решения вопросов работы в режиме санкций.

Другие новости по темам: Буровая компания Евразия, Schlumberger, Андрей Цыганов, ФАС
29.03.2018 14:06 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.01.2018 11:17 Мск
Schlumberger вновь обсуждает с ФАС вопрос передачи буровой компании "Евразия"

Ранее 01.11.2017 07:56 Мск
Консорциум с участием РФПИ приобретает 16,1% буровой компании "Евразия"

Ранее 23.08.2017 11:31 Мск
Минприроды: Шансов на одобрение правительством покупки Schlumberger доли в буровой компании "Ервазия" пока нет

Ранее 21.07.2017 07:49 Мск
Schlumberger покупает контрольный пакет буровой компании "Евразия"

Ранее 09.10.2015 08:12 Мск
Буровую компанию "Евразия" продают по частям

Ранее 01.10.2015 08:37 Мск
Буровая компания "Евразия" остается российской

Ранее 25.09.2015 07:33 Мск
Сделка по продаже крупнейшей российской буровой компании иностранной Schlumberger не состоится

Ранее 15.08.2015 08:18 Мск
"Роснефть" покупает российскую "дочку" канадской нефтесервисной компании

Ранее 15.06.2015 07:49 Мск
Правительство отказалось рассматривать продажу Schlumberger крупнейшей российской нефтесервисной компании








Добавить комментарий:

ФАС и Schlumberger согласовали основные условия продажи буровой компании "Евразия"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+