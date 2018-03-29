ФАС и Schlumberger согласовали основные условия продажи буровой компании "Евразия"

ФАС урегулировала с Schlumberger условия согласования сделки по покупке буровой компании "Евразия" (Eurasia Drilling Company), включая вопросы передачи российской стороне управления и контроля в случае санкций. Об этом рассказал замглавы регулятора Андрей Цыганов.

"В целом сделка готова к тому, чтобы вынести ее на заседание правкомиссии, когда оно состоится. Оно может предварительным, а может быть окончательным", - цитирует его слова "Интерфакс".

Напомним, ранее в ФАС было направлено ходатайство о покупке 16,1% "Евразии" от консорциума во главе с РФПИ. Schlumberger хочет купить 51% в Eurasia Drilling.

Ранее в Минприроды заявляли, что сделка с Schlumberger не может быть одобрена Правительством без решения вопросов работы в режиме санкций.