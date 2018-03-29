За танцы под "Офицеров" Газманова полицейских из Тернополя отправляют на фронт

Полицейские Тернополя, танцевавшие в ресторане под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры", поедут на фронт. Об этом написал в Facebook глава областной полиции Александр Богомол.

Скандал разгорелся после того, как в интернете появилось видео, на котором, как утверждали авторы, тернопольские полицейские отдыхают под песни Газманова, в том числе они танцевали под "Офицеров". Начальник областного управления полиции подтвердил, что это сотрудники его ведомства.

При этом песни Газманова официально запрещены в Тернополе городским советом.

"Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками "АТО", достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону "АТО" для несения службы", – написал Богомол.

Он заявил, что по факту "неэтичного поведения" работников полиции проводится служебное расследование.

Всего на Украине в "черном списке" числятся порядка 100 российских артистов.