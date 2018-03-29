В Кургане облсуд подтвердил законность увольнения экс-директора "Транспортного управления"

29 марта апелляционной инстанцией Курганского областного суда оставлено без изменения решение горсуда, в соответствии с которым бывшему директору МКУ "Транспортное управление" Льву Сомову отказано в удовлетворении требований о восстановлении на работе.

Ранее прокурорской проверкой были установлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности руководителя указанного муниципального учреждения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры Курганской области администрацией Кургана принято решение об увольнении Сомова в связи с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.

"Не согласившись с действиями работодателя, бывший директор предприятия обратился с иском в суд о восстановлении в ранее занимаемой должности. Законность увольнения нашла подтверждение в суде. Решение вступило в законную силу", - добавили в ведомстве.