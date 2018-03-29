В Челябинской области для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков снизили налоговые ставки на прибыль и на имущество

В Челябинской области для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков снизили ставку налога на прибыль с 17% до 13,5 %. Соответствующий законопроект был принят на заседании зааксобрания Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое решение принято для стимулирования инновационной деятельности в регионе.

Воспользоваться налоговой ставкой в 13,5% резиденты смогут при условии, что доля доходов от реализации товаров или оказания услуг в результате реализации инновационного проекта на территории технопарка, по итогам налогового периода, составит не менее 70% от всех доходов организации.

Также для управляющих компаний и резидентов устанавливается налоговая ставка по налогу на имущество организаций в размере 0% в отношении имущества, используемого в деятельности организации на территории инновационного технопарка.