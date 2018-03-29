В отношении пермского застройщика "КД-Девелопмент" введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом застройщика "КД-Девелопмент". В отношении компании введена процедура наблюдения, передает корреспондент Накануне.RU.

С иском в отношении застройщика обратилась компания "МРСК Урала". Заседание состоялось сегодня. Временным управляющим "КД-Девелопмент" утвержден член "Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального федерального округа" Лев Шляпин.

В реестр требований кредиторов включены требования компании "МРСК Урала", которая является кредитором четвертой очереди. Сумма требований составляет: 3,1 млн руб. основного долга и 8,4 млн руб. неустойки.

Отметим, что в настоящий момент компания строит пять домов ЖК "Весна".