Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею назвал состав для подготовки к ЧМ-2018

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею (ближайшего резерва национальной команды) назвал состав для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, вызваны следующие игроки:

Вратари: Александр Судницин (Локомотив), Иван Бочаров (Динамо М), Александр Трушков (Спартак).

Защитники: Никита Трямкин (Автомобилист), Александр Елесин (Локомотив), Алексей Береглазов (Металлург Мг), Максим Минеев (Авангард), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба - Спартак), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба - Сибирь).

Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий (Северсталь), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все - Локомотив), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все - Авангард), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все - Спартак), Павел Падакин (Сочи), Алексей Бывальцев (Амур), Денис Зернов (Лада).

В рамках подготовки к чемпионату мира олимпийская сборная соберется на базе в Новогорске 1 апреля, а 5 апреля вылетит в Сочи, где 6 и 7 числа встретится с национальной сборной Германии (начало матчей в 19.30 и 17.00). После возвращения в Москву команда продолжит сбор в Новгорске, а затем отправится в Норвегию, где в городе Йёвик 14 и 15 апреля встретится с национальной сборной этой страны.

Напомним, ранее был опубликован календарь матчей чемпионата мира по хоккею 2018 года, который пройдет в Дании. Откроется турнир 4 мая матчем сборных России и Франции.