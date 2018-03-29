Грузия вышлет российского дипломата

Министерство иностранных дел Грузии вышлет сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Отмечается, что этот шаг сделан из солидарности с Великобританией.

"Министерство иностранных дел осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей. Это является серьезной проблемой для общей безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД республики.

"Министерство выражает солидарность с Соединенным королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу, и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси, и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", - заявили в ведомстве.

Напомним, в знак солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля" 28 стран, а также НАТО приняли решение выслать 152 российских дипломата.

Как сообщало Накануне.RU, осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом 4 марта. Британская сторона обвинила в этом Россию. Премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе "Новичок" и ответственность за случившееся также несет Москва.