Роскомнадзор тонко потроллил Дурова: В России самое дешевое электричество...

Роскомнадзор через свой ироничный Twitter подколол владельца Telegram Павла Дурова, который ранее сообщил, что мессенджер упал по всему миру из-за отключения электричества в кластере серверов.

"Россия входит в топ стран с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам. Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании!" - появился свежий твит в аккаунте ведомства.

Россия входит в топ стран с самым дешевым электричеством. Отечественные бензиновые генераторы не уступают импортным аналогам.

Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании! — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.

Напомним, Роскомнадзор давно уговаривает Дурова перенести хранилища в Россию и открыть компетентным службам доступ к ним, как того требует российское законодательство. Дуров на это обещает сохранить неприкосновенность частной жизни пользователей Telegram. Надзорное ведомство в ответ ппригрозило заблокировать мессенджер, предоставив Дурову две недели на размышление. Срок еще не истек, и Роскомнадзор практически сразу объявил о своей непричастности к обвалу Telegram.

Между тем, Павел Дуров попросил скрестить пальцы, поскольку "инженеры центра обработки данных говорят, что энергия будет подана очень скоро". Об этом бизнесмен сообщил в своем Twitter.