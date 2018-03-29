В Челябинске опечатали нелегальный торговый комплекс "Хоум-Центр"

В Челябинске судебные приставы опечатали торговый комплекс "Хоум-Центр". Здание закрыто до получения в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по региону.

Исполнительный лист выдал калининский районный суд.

"Приставы сразу же выставили требование руководству центра освободить помещения, арендуемые предпринимателями и принять все меры для недопущения открытия комплекса утром 29 марта 2018 года", - рассказали в УФССП.

Приставы опечатали двери входной группы, технический вход оставлен для выноса оставшегося товара и доступа охраны. Руководитель предупрежден об уголовной ответственности.