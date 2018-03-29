В управление образования южноуральского города пришли с обысками

В Миассе в отдел образования города пришли с обысками.

Мероприятия связаны с уголовным делом о взятке при приобретении помещения под здание детского сада.

Оперативное сопровождение по делу проводят сотрудники регионального УФСБ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Миассе сотрудник администрации города, депутат городского Совета депутатов, эксперт и местный житель подозреваются в получении взятки, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в прошлом году подозреваемые приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада.