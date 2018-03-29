Песков - о возможной отставке Тулеева: На этот вопрос ответил сам президент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной грядущей отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Песков посоветовал обратить внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерово, когда он встречался с инициативной группой людей. "Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости," - цитирует Пескова "Коммерсант".

"Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию", - добавил он.

Ранее РБК сообщило, что показательная отставка Тулеева не планируется. По словам источников, губернатор может покинуть свой пост ближе к концу весны.

Напомним, вопрос об отставке Тулеева был задан президенту РФ Владимиру Путину, который 27 марта встретился с инициативной группой граждан в Кемерове. Президент предложил повременить до тех пор, пока не прояснятся причины трагедии в ТЦ "Зимняя вишня".