Все билеты на первый матч "Урала" на "Екатеринбург Арене" проданы

В футбольном клубе "Урал" заявили, что реализовали все доступные билеты на первый матч на "Екатеринбург Арене" против казанского "Рубина".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, так как матч 1 апреля станет первым спортивным мероприятием на новом стадионе, то "Екатеринбург Арена" на этой игре, в отличие от следующих поединков, будет тестироваться при частичной загрузке. Отдельные секторы стадиона будут закрыты для зрителей.

"Между тем, держатели абонементов на сезон-2017/18, которые еще не получили новые абонементы на "Екатеринбург Арену", могут по-прежнему сделать это, обратившись в фирменный магазин "Урала" в ТРЦ "Гринвич". Также в день матча обменять старый абонемент на новый можно будет в кассах стадиона", - добавили в клубе.

Напомним, в преддверии матча с "Рубином" "Урал" показал схемы прохода на "Екатеринбург Арену", а также выхода со стадиона.