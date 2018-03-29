Минус два месяца: облсуд изменил наказание экс-руководителю РОВД Екатеринбурга Олегу Дудко

Свердловский областной суд изменил приговор экс-руководителю Орджоникидзевского РОВД Екатеринбурга Олегу Дудко. Осужденный за покушение на экс-начальника УВД Екатеринбурга просидит за решёткой на два месяца меньше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вместо 13 лет строго режима Дудко назначили наказание в виде 12 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы. В остальной части квалификация осталась прежней. Мужчина освобожден от наказания по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), потому что срок давности истёк.

Напомним, в прошлом году суд признал его виновным в покушении на убийство экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко и назначил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 тыс. руб. Тимониченко в качестве компенсации морального вреда.