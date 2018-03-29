Пермские общественники занялись преобразованием культурного пространства города

Участники комитета "В защиту культурного наследия" провели круглый стол о преобразование культурного пространства Перми. В итоговой резолюции они предлагают создать специальную программу развития города, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимо разработать программу развития культурного пространства краевой столицы на ближайшие пять лет, приурочив её реализацию к 300-летию Пермь и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU организаторы. Очень важно к юбилейной дате увековечить память о людях, которые внесли огромный вклад в развитие города и всей страны.

Художник-авангардист и основатель художественного образования в Прикамье Петр Субботин-Пермяк, писатель Фёдор Решетников, поэт Василий Каменский, поэт Владимир Радкевич, летчики-герои Краснов и Крохалев и другие знаковые фигуры истории Перми заслужили, чтобы к юбилею города быть увековеченными в памятниках на улицах.

Для написания программы требуется создание и комплексная работа специальных городских и/или краевых советов по вопросам градостроительства, архитектуры и т.п. При ее формировании следует опираться на экспертное мнение профессиональных и авторитетных скульпторов и художников.

"Особый акцент в развитии культурного пространства следует сделать на объекты, популяризирующие идеи труда, подвига, развития, которые содержали бы внятный мобилизационный призыв. Уличные объекты должны способствовать укреплению семейных и патриотических ценностей, популяризации научно-технических достижений, повышению интереса к культурному наследию. В области науки и техники уже давно назрела необходимость создания политехнического музея", - отмечают авторы петиции.

Огромное количество памятников Перми находится в плачевном состоянии и требует срочной реставрации. Необходимо провести ревизию, внести памятники, представляющие художественную, либо историческую ценность в реестр и отреставрировать их в ближайшие несколько лет.