"Факты, мягко говоря, пугают". ТРЦ Екатеринбурга проверяют на пожарную безопасность

В Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском кинотеатре "Зимняя вишня". 27 марта прокуратура приступила к проверке на пожарную безопасность - первым был ТРЦ "Гринвич". Позже к проверкам подключился и Общероссийский народный фронт Свердловской области.

Как сообщила на своей странице в Facebook сопредседатель реготделения ОНФ Жанна Рябцева, уже проверены два крупных ТЦ Екатеринбурга – "Гринвич" и "Комсомолл".

"Факты, мягко говоря, пугают. В "Гринвиче" большинство огнетушителей не заменены с 2010 года, некоторые – с 2009. Многие эвакуационные выходы находятся в служебных помещениях бутиков и к ним невозможно пробраться из-за стремянок, гор коробок и других хозяйственных вещей. Ответственный за пожарную безопасность ТЦ уверяет, что всё будет исправлено в ближайшее время, либо указывает на ответственность других людей за нарушения", - сообщила Рябцева.

Что касается "Комсомолла", то, по ее словам, там также есть ряд нарушений. Например, в игровой комнате плохо слышно информационные оповещения, большинство громкоговорителей не работает. Кроме того, коридоры и служебные помещения здания захламлены, в огнетушителях нет заряда, а датчики обнаружения задымления закрыты полиэтиленовыми пакетами. Также, отмечает Рябцева, некоторые пожарные выходы открываются только при помощи ключа.

Отметим, что прокуратура проверит ТЦ по всему региону. Итоги проверок подведут МЧС и прокуратура.