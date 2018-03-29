Свердловский парламентарий Михаил Ершов: "Все мы хотим видеть сильного мэра!"

Сегодня комитет Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления высказался за то, чтобы рекомендовать всему парламенту одобрить закон Свердловской области, предполагающий отмену прямых выборов в Екатеринбурге и переход на модель утверждения кандидатуры будущего градоначальника через конкурсную комиссию с последующим одобрением депутатами местной думы.

Как пояснил Накануне.RU председатель комитета Михаил Ершов, такая схема в муниципалитетах Свердловской области зарекомендовала себя положительно.

"У нас в области 67 глав избраны через конкурсную комиссию, они успешно, эффективно работают, никому из мэров, являющихся также главами администраций, по итогам деятельности за последние годы не поставили неудовлетворительную оценку, - отметил Ершов. - На мой взгляд, это показатель".

Аргумент главы Екатеринбурга - председателя думы Евгения Ройзмана о том, что в областной столице и так все хорошо, "город успешно развивается", поэтому ничего менять не надо, Ершов назвал некорректным.

"Все города в Российской Федерации достойные и сильные, - подчеркнул депутат. - У нас в стране 15 муниципальных образований с населением более миллиона человек. Москва и Санкт-Петербург, понятно, самостоятельные субъекты РФ, города федерального значения - там прямые выборы. Помимо Екатеринбурга, прямые выборы существуют в Новосибирске, а в остальных "миллионниках" от такой схемы ушли. Я уверен, что когда в тех регионах принимали решения об этом, то подошли к вопросу очень взвешено и грамотно".

По расчетам Ершова, на одного депутата думы Екатеринбурга приходится около 30 тыс. избирателей, а всего депутатов - 36. Получается, что в сумме за народными избранниками стоит примерно 1 млн 80 тыс. человек, которые опосредованно, через представительный орган, но все же "проголосуют" за главу города. Отметим, что на сентябрьских выборах 2013 года за Ройзмана проголосовало 120 тыс. человек при явке 33,6%.

"В депутатский корпус попадают, как правило, самые достойные, - заявил Ершов, - и, возможно, [в дальнейшем] одним из программных моментов у любого депутата будет позиция по выборам сильного мэра. Если у кандидата есть опыт управленческой деятельности и соответствующее образование, то депутаты это смогут определить и оценить. Подчеркну: все мы хотим видеть сильного мэра!"

Выборы депутатов думы и мэра города запланированы на сентябрь этого года. Ранее председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров заявил Накануне.RU, что в случае отказа от прямых выборов главы, часть средств, заложенных в бюджете Екатеринбурга на их проведение в прошлом году, придется вернуть в городскую казну. Сегодня на заседании комитета ЗакСО по региональной политике была названа "сумма возврата" в размере около 150 млн руб.