52 контрольных мероприятия и пять уголовных дел. Лошкин отчитался о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области

Контрольно-счетной палатой Челябинской области в 2017 году было проведено 52 контрольных мероприятия, объем проверенных средств составил более 14 млрд рублей. Аудиторы выявили нарушения, связанные с нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств. Об этом на заседании заксобрания Челябинской области сообщил председатель КСП Алексей Лошкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Охвачено 24 муниципальных образования, 8 органов госвласти, 37 организаций. Объем проверенных средств более 14 млрд рублей", - отметил он.

В ходе проверок были выявлены нарушения, связанные с нецелевым использованием средств. Было выявлено 35 фактов на 27 млн рублей. В частности, в Златоусте средства, выделенные на ремонт и противопожарные мероприятия, были использованы на устройство ограждений и ворот на территории общеобразовательных учреждений. Кроме того, часть субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства были потрачены на реконструкцию участка теплотрассы, которая принадлежит коммерческой структуре. В Миассе за счет средств, предусмотренных на уличное освещение, были оплачены расходы за потребленную светофорами электроэнергию.

Также в 2017 году было выявлено 700 случаев неэффективного использования бюджетных средств на сумму 1 млрд 20 млн руб. Речь идет об оплате невыполненных работ, оплате услуг по разработке проектно-сметной документации, которая в последующем длительное время находится без использования, нарушении требований нормативных документов по оплате и т.д.

Среди нарушений, повлекших снижение неналоговых доходов, Алексей Лошкин отметил, не принятия мер принудительного взыскания задолженности по платежам на сумму 285 млн.

"Не начисляли и не взыскивали пени за нарушения сроков оплаты по договорам аренды и купли-продажи земельных участков, нарушался расчет арендной платы. Установлены нарушения законодательства о контрактной системе. Всего нарушений таких установлено на сумму почти 366 млн рублей или 1 тыс. 23 факта", - добавил он.

В результате к административной ответственности были привлечены два юридических лица и 78 должностных лиц.

Отчеты КСП отправляла в прокуратуру области, по пяти материалам были возбуждены уголовные дела.