Потерявший семью при пожаре в "Зимней вишне" рассказал, кто запер дверь в кинозал с детьми

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в "Зимней вишне" трех детей, супругу и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения ТРЦ и выяснил, почему двери в один из кинозалов оказались закрыты.

В социальной сети "ВКонтакте" утром в четверг появилось видеообращение Вострикова, в котором мужчина утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты. Он рассказал, что родственникам жертв трагедии предоставили записи с камер видеонаблюдения.

"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", - сказал Востриков.

Он отметил, что мужчина, закрывший дверь все-таки сумел спастись.

Востриков также раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона - за неготовность противостоять такого рода бедствию.

"Есть вопросы к тому, как тушился пожар. Как быстро туда добрались спасатели, как быстро начали тушить. Крышу, насколько мне известно, начали тушить через 1,5 часа, а сами пожарные добрались через 40 минут", - говорит Игорь.

В конце ролика мужчина говорит, что самым тяжелым для него является то, что сейчас необходимо ждать три недели, когда пройдут генетические экспертизы, чтобы получить тела и похоронить. По его словам, некоторые тела невозможно опознать визуально, так как остались лишь фрагменты.

Напомним, вчера во время судебного заседания об избрании меры пресечения управляющая ТРК Надежда Судденок не смогла однозначно ответить, почему двери одного из кинозалов оказались закрыты. Она утверждает, что оба контролера сообщили ей при свидетелях, что вывели всех посетителей кинозалов.