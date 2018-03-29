Тюменскому малому бизнесу предлагают заняться наполнением набережной

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с представителями предпринимательского сообщества. Одной из тем обсуждения стало развитие тюменской набережной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Глава региона отметил, что строительство набережной - серьезный проект и что в Тюмени не так много крупных, привлекательных общественных зон. Участвовать во внутреннем наполнении и оказании услуг может малый и средний бизнес. Владимир Якушев предложил на уровне муниципалитета создать совет с участием бизнесменов.

"В процессе обсуждения необходимо выработать и сформулировать предложения, чтобы сделать этот объект еще более привлекательным, прежде всего, для горожан, гостей Тюмени, а также малого бизнеса. Ждем ваших инициатив", — обратился к предпринимателям глава региона.

По словам губернатора, последний участок строительства набережной, где расположены объекты исторического наследия завершен. Сейчас необходимо восстановить эти объекты, которые впоследствии станут украшением набережной.

Отметим, что работы по строительству набережной на правом берегу Туры шли несколько лет. Ввод в эксплуатацию проводился поэтапно. Общая протяженность набережной составляет чуть более трех километров.

Уникальность набережной в Тюмени в том, что она четырехуровневая, при этом перепады высот составляют более 22 метров. На ней обустроены смотровые площадки, прогулочные пешеходные зоны, фонтан, спуски для маломобильных групп людей, установлены скульптурные композиции , посвященные российским картографам, первому судостроительному заводу в Сибири, Камчатским экспедициям, размещены барельефы с историческими справками.

На участке от мостов по ул. Челюскинцев до здания железнодорожной станции "Тура" находится комплекс пристанционных сооружений. В настоящее время ведутся работы по трем объектам этого культурного наследия, завершить которые планируется уже в этом году. В дальнейших планах строительство набережной и по левому берегу реки.