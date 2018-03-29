Закон о "национальном" омбудсмене не вошел в повестку думы ХМАО

Вопрос о необходимости введения омбудсмена коренных малочисленных народов Севера убрали из повестки заседания думы ХМАО перед самым его началом. Авторы документа объяснили это отрицательным заключением правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Во-первых, правительство его не поддержало: вынесено отрицательное заключение. Во-вторых, необходимо общественное обсуждение документа", - рассказал Накануне.RU председатель Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера думы Югры Еремей Айпин.

Напомним, вопрос о необходимости единого заступника для коренных жителей Югры рассматривался в регионе еще в 2015 г. Инициатором выступает Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера думы Ханты-Мансийского автономного округа. Однако проект не получил поддержки губернатора Югры и правительства и не был вынесен на заседание окружной думы.