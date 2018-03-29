Роскомнадзор про Telegram: Это не мы!

Роскомнадзор прокомментировал всемирный сбой мессенджера Telegram, которому ранее угрожал блокировкой. В официальном Twitter-аккаунте ведомства появилось ироничное сообщение о непричастности к происшествию.

"Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем", - говорится в сообщении от имени ведомства.

Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.



Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем. pic.twitter.com/7r1BY0PTlA — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.

Напомним, 20 марта Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать популярный сервис мгновенного обмена сообщениями из-за отказа предоставлять информацию о пользователях. На обдумывание ультиматума администрации мессенджера давалось две недели, которые еще не истекли. Владелец компании Павел Дуров пообещал пользователям, что их право на тайну переписки будет сохранено.

Сбой произошел сегодня в разгар дня. Создатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что "отключение электричества в кластере серверов вызвало проблемы в Европе".

"Мы работаем, чтобы исправить неполадки с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центра обработки данных приведет энергетическое оборудование в порядок", - написал Дуров.