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28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


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Новости
29.03.2018 12:46 Мск (14:46 Екб)
общество | В России | За рубежом
Роскомнадзор про Telegram: Это не мы!
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва (2017) | Фото: moscowmap.ru

Роскомнадзор прокомментировал всемирный сбой мессенджера Telegram, которому ранее угрожал блокировкой. В официальном Twitter-аккаунте ведомства появилось ироничное сообщение о непричастности к происшествию.
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"Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем", - говорится в сообщении от имени ведомства.

Напомним, 20 марта Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать популярный сервис мгновенного обмена сообщениями из-за отказа предоставлять информацию о пользователях. На обдумывание ультиматума администрации мессенджера давалось две недели, которые еще не истекли. Владелец компании Павел Дуров пообещал пользователям, что их право на тайну переписки будет сохранено.

Сбой произошел сегодня в разгар дня. Создатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем Twitter, что "отключение электричества в кластере серверов вызвало проблемы в Европе".

"Мы работаем, чтобы исправить неполадки с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центра обработки данных приведет энергетическое оборудование в порядок", - написал Дуров.

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29.03.2018 12:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:46 Екб


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Роскомнадзор про Telegram: Это не мы!
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