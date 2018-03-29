Тулеев заявил о мошенниках, которые наживаются на семьях погибших в "Зимней вишне"

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил о мошенниках, которые пытаются нажиться на семьях погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной администрации, в среду, 28 марта, 21 семья получила материальные выплаты за погибших. Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара работает круглосуточно, а сам Тулеев второй день встречается с семьями, у которых погибли родные и близкие.

"Губернатор обеспокоен поступающими сигналами о действиях группы мошенников, которые пытаются нажиться на чужой беде и обманным путем присвоить крупные выплаты. Так, преступники встречаются с членами семей, предлагают им вложить средства якобы для получения больших процентов. Аман Тулеев обратился к кузбассовцам, потерявшим близких при пожаре, ни в коем случае не соглашаться на уговоры мошенников о вкладах, не идти на какие-либо сделки", - сообщили в пресс-службе.

Тулеев поручил своему заместителю Алексею Сергееву и начальнику департамента социальной защиты населения Наталье Кругляковой предостеречь близких погибших.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку информации жителей Кемерово о том, что пожарные и полицейские действовали непрофессионально на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека.