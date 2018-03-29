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На Ямале нашли нарушения правил пожарной безопасности в батутном центре Ноябрьска
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Mad Monkey проверка (2018) | Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

После трагедии в Кемерово на Ямале начались проверки мест массового скопления людей. Уже найдены первые нарушения, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Ноябрьске сотрудники прокуратуры и пожарного надзора побывали в батутном центре "Mad Monkey", где нашли серьезные нарушения. Помимо проблем с системой оповещения о пожаре, в батутном центре отсутствует второй эвакуационный выход, нет огнетушителей.

"Первые в списке проверок – заведения, где есть детские комнаты. Будут приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений и привлечение к установленному виду ответственности лиц, виновных в этих нарушениях. Для юридических лиц предусмотрены штрафы, нижний предел которых 150 тысяч рублей", - сказал старший помощник прокурора города Денис Столбовских.

Информацию о нарушениях сотрудники пожарной охраны передадут в прокуратуру.

"Проверено детское кафе "Гриль мастер". В целом оно в удовлетворительном состоянии, есть вопросы режимного характера, в том числе к состоянию путей эвакуации. Все нарушения будут зафиксированы", - сказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности Андрей Мишин.

Mad Monkey проверка(2018)|Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

В Новом Уренгое первым проверили торговый центр "Проспект". В обеденное время в будний день, когда количество посетителей заметно возросло, включили автоматическую пожарную сигнализацию. За действиями персонала и посетителей наблюдали заместитель начальника отдела надзорной деятельности Евгений Рыбалкин и старший дознаватель Евгений Алдошин.

"Проспект" расположен в центре города, имеет удобную транспортную развязку, парковку, он популярен у горожан. Четырехэтажное здание имеет один лифт, одну парадную лестницу и четыре эвакуационных выхода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

"Противопожарная защита – в исправном, рабочем состоянии. К эвакуационным выходам нареканий не было: все открыты, свободны. Однако не все посетители торгового центра ими воспользовались, были и те, кто все же пробирались сквозь зону условного задымления и покидали центр через главный вход", - сказал Рыбалкин.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" унес 64 жизни. Пострадали 79 человек.

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29.03.2018 12:21 Мск | Ноябрьск | Михаил Лукашкин
14:21 Екб


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На Ямале нашли нарушения правил пожарной безопасности в батутном центре Ноябрьска
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