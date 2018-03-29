В Кемеровской области загорелся автобус, перевозивший детскую волейбольную команду

Пожар произошел в моторном отсеке автобуса, который перевозил детскую волейбольную команду в Кемеровской области.

"Около 14:00 по местному времени (10:00 по Москве) в Топкинском районе загорелся автобус, который ехал из ХМАО в Новосибирск", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В автобусе находилось 11 детей-волейболистов и сопровождающие взрослые, которые вовремя покинули транспорт, никто не пострадал.

По данным РИА Новости, взрослые до прибытия пожарной бригады потушили пожар своими силами. Приехавшие пожарные еще раз пролили моторные отсек.

На данный момент детей забрал другой автобус.

Накануне во Владимире вспыхнул автобус с журналистами, ехавшими на проверки пожарной безопасности в торговых центрах.

Напомним, инспекции в ТЦ в регионах начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.