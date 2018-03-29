В Челябинске осудят водителя, который превысил скорость и насмерть сбил пешехода

В Челябинске будут судить 55-летнего водителя, который превысил скорость и насмерть сбил 21-летнего молодого человека.

Авария произошла 6 ноября прошлого года у дома №71 на улице Артема, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Свою вину обвиняемый признал, пояснив, что двигался с превышением установленной скорости и сбил пешехода по невнимательности. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.