Календарь завода "Трубодеталь" стал призером всероссийского конкурса

Корпоративные календари завода "Трубодеталь" за 2016 и 2018 гг. заняли призовые места в XI Открытом конкурсе, организованном Пермским представительством Российской ассоциации по связям с общественностью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании



В календаре "Кардинальные правила нашего успеха" на 2018 год в метафоричной форме показаны сильные стороны предприятия. Например, сюжет с сотрудником, играющим в шахматы с промышленным роботом, изображает нестандартное мышление и широкое распространение интеллектуальных технологий.

Работу сварщика создатели сравнивают с работой хирурга. За этот календарь "Трубодеталь" удостоилась диплома второй степени в номинации "Социальная ответственность".

Другой корпоративный календарь "Каждый профессионал – вместе сильная команда" на 2016 год получил диплом третьей степени в номинации "Календарь прошлых лет". В нем в образах ключевых профессий предстали дети сотрудников завода. Специально для участников проекта была сшита спецодежда маленьких размеров, в точности копирующая униформу рабочих разных профессий предприятия.

"Наши корпоративные календари – всегда очень масштабные проекты. Это продукт творчества и идей наших сотрудников. Мы, конечно, ценим их стремление развиваться и с удовольствием поддерживаем такие инициативы коллег. Очень приятно, что эту работу высоко оценили представители профессионального экспертного сообщества", — отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.