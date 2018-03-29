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Подполковника Тихоокеанского флота посадили на семь лет за хищение топлива у Минобороны России
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Приморье вынесен приговор организатору преступной группы за многомиллионное хищение топлива у Министерства обороны России.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался бывший начальник одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота подполковник Ю. Он признан виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере).

"В судебном заседании установлено, что в течение полутора лет, с февраля 2013 года, Ю. в составе организованной преступной группы совершил хищение почти 700 тонн горюче-смазочных материалов, предназначенных для военных кораблей Тихоокеанского флота, на общую сумму более 18 млн руб. В соответствии с позицией государственного обвинения виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск представителя Минобороны России о взыскании причиненного ущерба на сумму свыше 15 млн руб. - с учетом частично возмещенного в добровольном порядке.

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29.03.2018 12:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:18 Екб


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Подполковника Тихоокеанского флота посадили на семь лет за хищение топлива у Минобороны России
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