Подполковника Тихоокеанского флота посадили на семь лет за хищение топлива у Минобороны России

В Приморье вынесен приговор организатору преступной группы за многомиллионное хищение топлива у Министерства обороны России.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался бывший начальник одной из баз материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота подполковник Ю. Он признан виновным в совершении 45 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере).

"В судебном заседании установлено, что в течение полутора лет, с февраля 2013 года, Ю. в составе организованной преступной группы совершил хищение почти 700 тонн горюче-смазочных материалов, предназначенных для военных кораблей Тихоокеанского флота, на общую сумму более 18 млн руб. В соответствии с позицией государственного обвинения виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб.", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также осужденный лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск представителя Минобороны России о взыскании причиненного ущерба на сумму свыше 15 млн руб. - с учетом частично возмещенного в добровольном порядке.