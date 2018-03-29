В Башкирии двое наркоторговцев напали на полицейских

В Башкирии следственные органы завели уголовное дело о нападении на двоих сотрудников ППС. Как сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР, инцидент произошел накануне в Советском районе Уфы.

Наряд патрульно-постовой службы заметил двоих подозрительных мужчин и попросил предъявить их документы. Внезапно, один из мужчин достал нож и ударил полицейского по руке, другому нанес удар в спину. Одному из преступников удалось скрыться, его подельника задержали с наркотическим веществом.

Расследование уголовного дела продолжается. О состоянии пострадавших стражей порядка ничего не сообщается.