Павел Дуров объяснил всемирный "обвал" Telegram отключением электричества

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал причину серьезного обвала в работе программы по всему миру. По его словам, дело в отключении электричества в "серверной".

В своем Twitter Дуров сообщает: "Отключение электричества в кластере серверов вызывает проблемы в Европе. Мы работаем, чтобы исправить неполадки с нашей стороны, но многое зависит от того, когда поставщик центра обработки данных приведет энергетическое оборудование в порядок".

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

Напомним, ранее с проблемой в работе популярного мессенджера столкнулись пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

В Twitter-аккаунте Telegram появилось сообщение: "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением на данный момент. Мы рассматриваем этот вопрос и надеемся в ближайшее время вернуть вас в онлайн".

Добавим, 20 марта Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать мессенджер из-за отказа предоставлять информацию о пользователях. На обдумывание ультиматума администрации мессенджера давалось две недели, которые еще не истекли. Владелец компании Павел Дуров пообещал пользователям, что их право на тайну переписки будет сохранено.