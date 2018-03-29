Хантсман не исключил ареста российских активов в США

Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала РБК.

Также Хантсман выразил уверенность, что Конгресс США продолжит санкционную политику в отношении России. "Когда это произойдет и кого это коснется, в данный момент я не располагаю такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли США вводить санкции против фигурантов "кремлевского списка".

Ранее сообщалось, что британские власти намерены обязать россиян, связанных с политикой, отчитаться о недвижимости. Эта мера связана с инцидентом с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.