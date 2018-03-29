До пяти выросло число жертв отравления газом в Кизеле

В одном из домов Кизела, где семья отравилась газом, в другой квартире нашли еще два тела. Возбуждено второе уголовное дело, передает корреспондент Накануне.RU.

После того, как следователи сделали страшную находку, начался поквартирный обход, во время которого нашли тела пожилой горожанки и ее 63-летнего сына. Возбуждено дело, оно объединено с первым. Задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей дом. Решается вопрос об их аресте.

Поданным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки. Они работали при неисправной вентиляции. Сотрудники УК никак не проверяли их работу, нарушения не устраняли. При этом дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжка не работала. Пермяки погибли из-за острого отравления угарным газом. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел (против личности и общественной безопасности), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.