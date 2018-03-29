От паводка в Прикамье могут пострадать 110 населенных пунктов и два моста

При наихудшем развитии паводковой ситуации в Пермском крае окажутся затоплены 110 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Численность населения в этих муниципальных образованиях составляет 11 тыс. 633 человека. Также в зону подтопления могут попасть 4 тыс. 410 жилых домов и два низководных моста в Кунгурском районе.

По итогам прохождения весеннего половодья прошлого года и в соответствии с прогнозами Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на текущий год, организована подготовка к паводку в 2018 г.

Согласно данным статистики за пять лет, наибольшую угрозу паводок представляет для жителей Кудымкара, а также жителей Кудымкарского, Кунгурского, Гайнского, Чусовского, Кишертского и Пермского муниципального района.

Главное управление МЧС направило в муниципалитеты рекомендации по организации работ по безаварийному пропуску весеннего половодья. Во всех муниципальных образованиях организована работа межведомственных рабочих групп, разработаны и утверждены все организационные и планирующие документы. В настоящий момент в органах местного самоуправления идет активная фаза подготовки к половодью. В первую очередь это подготовка гидротехнических сооружений. Во-вторых, с целью исключения заторов на реках проводятся мероприятия по ослаблению льда. Тем не менее, с учетом метеообстановки и особенностей территорий, спасатели призывают еще раз проанализировать риски возникновения заторов и принять дополнительные меры.

"Особое внимание на Чусовской район реку Усьва, населенный пункт Бобровка, и реку Чусовая населенный пункт Верхнечусовские городки, а также Гремячинский район, где в 2016 году льдом были срезаны водозаборные оголовки, питающие водой город Гремячинск", прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю полковник Александр Шарапов.