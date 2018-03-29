Выборы в тюменскую гордуму рискуют сорваться не начавшись 

Вопрос о нарезке избирательных округов без объяснения причин не был рассмотрен во время очередного заседания Тюменской городской думы. Как передает корреспондент Накануне.RU, в горизбиркоме возникли бюрократические трудности, а ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

Отметим, что еще в начале недели депутатов ознакомили с новой нарезкой одномандатных округов, но накануне заседания границы территорий вновь были пересмотрены. Сами народные избранники об этом не знали и в неофициальных беседах говорят, что "кому-то из заинтересованных лиц могли не понравиться границы избирательных округов".

Глава правового отдела думы Иван Дзуман сухо пояснил, что "официально этот вопрос на повестку дня не вносился".

По информации наших источников, срок принятия карты округов заканчивается в ближайший понедельник. Кроме этого, в избиркоме запутались с многочисленными поправками и сейчас не знают, какой орган уполномочен утверждать нарезку: дума или избирательная комиссия. По неофициальной информации, этот нюанс должна разъяснить прокуратура.

Впрочем, глава горизбиркома Татьяна Гиблер пояснила корреспонденту Накануне.RU, что произошла техническая ошибка, в результате которой пришлось пересмотреть документ, и ничего критического не случилось.

"Сроков законодательных, которые бы мы нарушали - нет. Сейчас стоит вопрос: кто же все-таки будет утверждать нарезку. В случае необходимости дума может собраться на внеочередное заседание, - пояснила собеседница и добавила, что пересмотр ранее принятых границ округов произошел из-за накладки по отдельным участкам. - Это техническая ошибка... разрезали участок, что по закону сегодня делать нельзя".

Напомним, что выборы в гордуму намечены на 9 сентября.