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29.03.2018 11:38 Мск (13:38 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
По всему миру "упал" Telegram
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Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

Мессенджер Telegram перестал работать по всему миру. Роскомнадзор пока не взял на себя ответственность за происходящее.
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С проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Это подтверждает сообщение в Twitter мессенджера: "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением на данный момент. Мы рассматриваем этот вопрос и надеемся в ближайшее время вернуть вас в онлайн".

Напомним, 20 марта Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать популярный сервис мгновенного обмена сообщениями из-за отказа предоставлять информацию о пользователях. На обдумывание ультиматума администрации мессенджера давалось две недели, которые еще не истекли. Владелец компании Павел Дуров пообещал пользователям, что их право на тайну переписки будет сохранено.

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29.03.2018 11:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:38 Екб


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По всему миру "упал" Telegram
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