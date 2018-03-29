По всему миру "упал" Telegram

Мессенджер Telegram перестал работать по всему миру. Роскомнадзор пока не взял на себя ответственность за происходящее.

С проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей из США, Малайзии, Индии, Бразилии и других стран.

Это подтверждает сообщение в Twitter мессенджера: "Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением на данный момент. Мы рассматриваем этот вопрос и надеемся в ближайшее время вернуть вас в онлайн".

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.

Напомним, 20 марта Роскомнадзор снова пригрозил заблокировать популярный сервис мгновенного обмена сообщениями из-за отказа предоставлять информацию о пользователях. На обдумывание ультиматума администрации мессенджера давалось две недели, которые еще не истекли. Владелец компании Павел Дуров пообещал пользователям, что их право на тайну переписки будет сохранено.