В Санкт-Петербурге горел старейший универмаг города

В Санкт-Петербурге произошел пожар в универмаге. Огонь удалось оперативно потушить.

Как сообщили Накануне.RU в городском ГУ МЧС, сегодня в 9 часов 40 минут поступил сигнал о пожаре по адресу Большая Конюшенная, дом 21 А. В помещении торгового здания обгорела обстановка на площади в 20 кв.м.

"В 9 часов 47 минут пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС пять единиц техники и 25 человек личного состава", - уточнили в ведомстве.

Отметим, по данному адресу располагается Дом Ленинградской Торговли – старейший универсальный магазин Санкт-Петербурга.

Как сообщало Накануне.RU, вчера в Петербурге произошел пожар в автосалоне.