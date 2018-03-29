Авария произошла на атомной электростанции в Румынии

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции.

"Интерфакс" со ссылкой на издание b1 передает, что утром в четверг второй блок атомной электростанции автоматически отключился от национальной энергетической системы. АЭС продолжает работать с одним реактором.

Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Эксперты считают, что авария, скорее всего, не представляет угрозы территории России.

В 2013 году на румынской АЭС также произошло отключение реактора. Тогда инцидент привел к более чем двукратному снижению производства электроэнергии на АЭС.