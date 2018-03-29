"Укроборонпром" увольняет 40% сотрудников

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" принял решение о сокращении персонала в главном офисе на 40%. Об этом сообщает пресс-служба концерна. Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным.

Средства, сэкономленные на сокращении сотрудников, которое названо оптимизацией, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ, говорится в сообщении. В "Укроборонпроме" надеются таким образом повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, что в феврале украинский президент Петр Порошенко уволил Романа Романова с должности главы "Укроборонпрома".