Лед тронулся: депутаты одобрили "губернаторский" проект отмены выборов главы Екатеринбурга

Сегодня на заседании комитета свердловского парламента по региональной политике и местному самоуправлению депутаты одобрили вариант поправок в областной закон "О выборах в органы местного самоуправления", предложенный губернатором Евгением Куйвашевым, передает корреспондент Накануне.RU.

За принятие документа, отменяющего прямые выборы главы Екатеринбурга, и его последующее одобрение на заседании 3 апреля проголосовали 5 из шести членов комитета, против был представитель КПРФ Александр Ладыгин поддержавший проект своего однопартийца - депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера, выступающего за прямые выборы мэра Екатеринбурга.

На заседании комитета присутствовал действующий глава Екатеринбурга - председатель думы Евгений Ройзман. В своих выступлениях он неоднократно подчеркивал, что возглавляемый им муниципалитет является лучшим в стране, и менять схему выборов не надо.

Однако аргумент в пользу выборов через конкурсную комиссию и утверждение кандидатуры мэра депутатами представительного органа о том, что такой способ не допустит появлению градоначальника-популиста, оказался более весомыми.

Кстати, даже депутат Вегнер, когда его попросили оценить работу Ройзмана, заявил, что тот выполняет представительские функции, "перерезает ленточки", а по факту не руководит муниципалитетом - за него это делает сити-менеджер.

Таким образом, в следующий вторник парламентарии на своем заседании ожидаемо примут вариант поправок губернатора, согласно которым выборы главы Екатеринбурга будут проходить по схеме, действующей во всех муниципалитетах Свердловской области, кроме (пока) Екатеринбурга и Нижнего Тагила: кандидатуру мэра предлагает конкурсная комиссия из числа депутатов местного представительного органа (в данном случае - Екатеринбургской городской думы) и администрации губернатора. Затем претендента на пост градоначальника должна одобрить дума большинством голосов.

Напомним, после принятия новой схемы выборов главы Екатеринбурга (а при благоприятном развитии событий для команды губернатора это может произойти уже на следующей неделе), депутатам думы областной столицы предстоит внести соответствующие изменения в Устав города до 19 июня, до официального назначения выборов мэра столицы Среднего Урала, которые пройдут в сентябре этого года.