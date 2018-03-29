В Кургане не работают восемь светофоров на самых оживленных перекрестках

В Кургане не работает 8 светофоров на самых оживленных перекрестках города - инспекторы ДПС осуществляют в ручном режиме регулирование движения транспорта и пешеходов.

Светофоры перестали работать по причине технической неисправности, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Светофорные объекты отключены на перекрестках улиц Гоголя и Ленина, Куйбышева и Половинской, проспекта Машиностроителей и улицы Химмашевской, улицы Бурова-Петрова и проспекта Голикова, улицы Мостостроителей и Галкинского переезда, улиц Бажова и Энгельса, на шоссе Тюнина в районе поворота в поселок Увал, на проспекте Машиностроителей в районе остановки общественного транспорта "СК Зауралец".

ГИБДД в целях восстановления работы светофоров выдала соответствующие предписания департаменту развития городского хозяйства, сроки их исполнения взяты на контроль.