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28.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Вторая холодная война из метафоры превращается в реальность МИД России выразил протест против решения целого ряда стран выслать российских дипломатов. Новая холодная война, о которой давно говорят эксперты, видимо, стала реальностью, признанной едва ли ни официально. Готова ли к ней Россия, и стоит ли ожидать повышения градуса конфронтации? Автор книги "Почему Америка наступает", публицист Андрей Паршев анализирует современное положение России в контексте осложнения отношений с Западом.
29.03.2018
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Новости
29.03.2018 10:58 Мск (12:58 Екб)
общество | Курганская область
В Кургане не работают восемь светофоров на самых оживленных перекрестках
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(2017) | Фото: сургут

В Кургане не работает 8 светофоров на самых оживленных перекрестках города - инспекторы ДПС осуществляют в ручном режиме регулирование движения транспорта и пешеходов.
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Светофоры перестали работать по причине технической неисправности, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Светофорные объекты отключены на перекрестках улиц Гоголя и Ленина, Куйбышева и Половинской, проспекта Машиностроителей и улицы Химмашевской, улицы Бурова-Петрова и проспекта Голикова, улицы Мостостроителей и Галкинского переезда, улиц Бажова и Энгельса, на шоссе Тюнина в районе поворота в поселок Увал, на проспекте Машиностроителей в районе остановки общественного транспорта "СК Зауралец".

ГИБДД в целях восстановления работы светофоров выдала соответствующие предписания департаменту развития городского хозяйства, сроки их исполнения взяты на контроль.

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29.03.2018 10:58 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:58 Екб


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В Кургане не работают восемь светофоров на самых оживленных перекрестках
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