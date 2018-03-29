Время разбрасывать камни: охранники бесплатно раздают останки разрушенной екатеринбургской телебашни

Частичка разрушенной екатеринбургской телебашни может "поселиться" у каждого в доме. Охранники площадки со спокойной душой отдадут вам пару осколков или же целый мешок. Достаточно сказать кодовую фразу: "А можно взять на память кусочек башни?", и рабочие тут же соберут и отдадут вам "сувениры". Журналисты Накануне.RU узнали, зачем же люди забирают куски бетона, и лично застали "передачу груза" уральцу.

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Напомним, что недостроенную вышку, простоявшую в центре города 30 лет и ставшую одной из главных достопримечательностей и непременным элементом городского ландшафта, снесли 24 марта. Сейчас остался ее фрагмент высотой 30 м.

Жители города активно разбирают камни, которые остались после разрушения. Некоторые умники, которые нашли осколки сразу после взрыва, продают их на сайте "Авито". Цена такого камушка может составить от 100 руб. до 5 тыс. руб. Но достаточно прогуляться до места происшествия, где охранники отдадут вам хоть пакет камней.

Например, сегодня житель Екатеринбурга лично пришёл за памятными подарками. Механизм прост: подходите к охранной будке, просите кусочек телебашни, и через пару минут пакет с осколками у вас в руках.

"Пришёл сегодня взять несколько камней себе и друзьям на память. Тяжеловатые, конечно. Хотите, могу и вам парочку отдать, бесплатно?" - рассказал Накануне.RU прохожий.

А вот, по словам другого жителя уральской столицы, Ивана, ему эти камни совсем не нужны, так как напоминают о плохом для города событии.

"Мне не нужны эти камни. Эти осколки у меня ассоциируются не с разрушенным символом города, а с жаждой наживы людей. Сегодня всё покупается и продается, даже эта телебашня была снесена исключительно из экономических соображений. Потребности в ледовой арене непременно на этой территории нет никакой, пройдите два квартала и дойдете до КРК "Уралец", а если посмотреть в другую сторону, то на таком же расстоянии расположена и "Дацюк-Арена". Зато уверен, что УГМК под шумок построит рядом с ареной не зеленую зону для прогулок людей, а парочку элитных домов соответствующей стоимости. Все-таки башню строили в своё время из технологических потребностей и для людей, а не арену на злачном месте, чтоб "рубить" деньги. Почувствуйте, так сказать, разницу", - считает житель Екатеринбурга Иван.

Сама УГМК считает, что раздача осколков горожанам позволит сэкономить на уборке территории. Снос вышки в компании отметили поеданием торта.