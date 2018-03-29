В Берлине задержан неисправный автобус, перевозивший 40 школьников из России

Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей из Германии в Россию, сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, полицейским Берлина автобус показался подозрительным, и они отправили его на контроль на таможенную базу. "Осмотр показал, что автобус находится в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден так сильно, что мог в любой момент загореться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сопровождающая детей учительница не поняла, почему из-за "мелких недостатков" поездку нельзя было продолжить. Путешествующие были размещены в отеле, они смогли возобновить путешествие с большой задержкой.

По данным Deutsche Welle, ранее аналогичный случай произошел в Кельне. В июле 2017 года немецкая полиция сняла с рейса автобус, перевозивший российских музыкантов из Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что техническое состояние автобуса по немецким стандартам не позволяло его дальнейшую эксплуатацию без ремонта.