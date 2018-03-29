В Свердловской области загорелся рейсовый автобус: огонь потушили за две минуты

На Среднем Урале горел рейсовый автобус. Инцидент произошел сегодня рано утром на автостанции по улице 40 Лет Октября в Нижней Туре.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 3 кв.м огнем был поврежден кузов и заднее колесо рейсового автобуса "Kia". Пассажиров на момент возгорания внутри не было. Водитель, обнаружив это, вызвал пожарных, отогнал автобус в безопасное место и начал тушить его сам.

Прибывшие специалисты в течение двух минут справились с огнем. Пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.